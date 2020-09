Pressionado, o Coritiba entrará em campo contra o Vasco, neste domingo (20), às 16h, no Couto Pereira, precisando vencer de qualquer forma. Na lanterna da competição, com oito pontos, o Coxa já soma quatro rodadas sem triunfos (dois empates e duas derrotas).

A oportunidade será diante do time carioca, que vem pro jogo dividindo as atenções com a Copa do Brasil. Na última quinta-feira (17), a equipe vascaína perdeu por 1×0 para o Botafogo e precisará reverter a desvantagem na quarta-feira (23). Até por isso, deve poupar jogadores.

No entanto, o Alviverde também tem problemas na escalação. Dois desfalques são certos: o atacante Igor Jesus cumpre suspensão, pois foi expulso no Atletiba na última rodada, e o centroavante Sassá, que foi desligado do clube após ser flagrado em uma festa com aglomeração.

Por outro lado, o meia-atacante argentino Sarrafiore está treinando com o elenco desde a última quarta-feira (16). O jogador já teve seu nome publicado no BID e deve aparecer entre os relacionados.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Apesar de ser o último colocado na classificação, o Coritiba pode até deixar a zona de rebaixamento ao término da rodada. Para isso, precisará que o Botafogo não vença o Santos ou que o Sport perca para o Fluminense.

Transmissão Coritiba x Vasco

O jogo será exibido pela Rede Globo e pelo Premiere. A Tribuna do Paraná acompanha o jogo em Tempo Real.

Ficha Técnica

Brasileirão

11ª rodada

20/09/2020

CORITIBA x VASCO

Coritiba

Wilson; Natanael, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Hugo Moura (Matheus Sales), Matheus Galdezani e Matheus Bueno; Sarrafiore (Giovanni), Giovani Augusto e Robson. Técnico: Jorginho.

Vasco

Fernando Miguel, Cayo Tenório, Miranda, Ulysses (Marcelo Alves), Henrique (Neto Borges); Bruno Gomes, Marcos Júnior, Bruno César (Benítez), Parede (Pec), Ygor Catatau e Ribamar (Cano). Técnico: Thiago Kosloski.

Local: Couto Pereira

Horário: 16h

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

