O goleiro Wilson tem grandes chances de voltar a vestir a camisa do Coritiba em 2020. O jogador, que foi emprestado ao Atlético-MG na reta final desta temporada, viu de longe o acesso do Coxa, mas pode ser novamente titular na Série A do Campeonato Brasileiro.

Com contrato até o final do ano que vem, ele está disposto a ficar e se firmar novamente no time,

“Wilson tem contrato e quer jogar pelo Coritiba. Não pensamos em empréstimo. No que depender dele, vai ficar. Ele se apresenta normalmente em janeiro”, afirmou Rafael Félix, empresário do arqueiro, à Gazeta do Povo/Tribuna.

E a vontade do Alviverde também é de que ele fique. O presidente Samir Namur, havia colocado em dúvida a permanência de Wilson na última segunda-feira (23), em entrevista à Rádio Coxa. O dirigente gostaria que o goleiro ficasse no Alto da Glória, mas disse não saber se isso realmente iria ocorrer.

“O Wilson tem mais um ano de contrato e volta. Mas não cabe a mim responder se joga ou não. Agora, é possível que, dependendo do que aconteça na pré-temporada, ele queira ser emprestado de novo. Pessoalmente, gostaria que ele ficasse. Falei isso a ele após a Série B, mas o posicionamento tem que vir dele”, disse o dirigente.

No Galo desde setembro, o jogador foi reserva por lá e disputou apenas três jogos neste período, sendo vazado nove vezes.

Por causa do alto salário, a volta de Wilson deve inviabilizar a permanência de Alex Muralha. O Coxa tentava um novo empréstimo com o Flamengo, mas o atual cenário dificulta dois goleiros caros no elenco.

