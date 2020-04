Mesmo ainda sem um prazo determinado para o retorno dos campeonatos no país, o Coritiba já traça estratégias para a volta do elenco aos treinamentos. O grupo alviverde está de férias durante a paralisação. Inicialmente, os clubes voltariam às atividades na próxima segunda-feira (20), mas ainda não há uma definição sobre isso.

“Estamos baseados naquilo que vem sendo apontado pela CBF, em discussões constantes dos médicos do clube e alguns protocolos que já saíram, como por exemplo da Liga Portuguesa, que são estratégias de retorno aos treinos e das atividades gradativas dos atletas”, explicou o coordenador de performance do clube, Adriano Tambosi, ao site oficial do Coritiba.

Na Alemanha, equipes como o Bayern de Munique já voltaram aos treinamentos com o elenco separado em grupos reduzidos e regras rigorosas de controle. Já a Liga Portuguesa consultou especialistas para delinear um plano para o retorno da disputa.

O Coxa planeja um retorno em três fases. A primeira delas, com os jogadores fazendo trabalhos individualizados. Em seguida, uma segunda fase com o início de contato e, por fim, a terceira fase com os trabalhos mais próximos daquilo que é considerado o normal.

Jogadores, por sua vez, poderiam levar o material de treino para lavar em casa, assim como tomar banho somente na própria residência, para minimizar o risco de qualquer contágio.

“Discutimos inúmeros pontos relacionados a todos os cuidados com a saúde dos atletas e membros que participariam destes treinamentos. Quais estratégias teríamos que adotar desde a chegada dos profissionais ao Centro de Treinamento, como seriam feitas as triagens pelos médicos do clube a qual todos passariam. Já nessa triagem definíssemos se o atleta ou membro da comissão teria condição de participar do treino”, destacou Tambosi.

