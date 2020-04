No último fim de semana, a imprensa carioca destacou que o volante Gustavo Bochecha, 23 anos, está à disposição de outros clubes por não ter espaço no Botafogo.

Um dos clubes interessados seria o Coritiba, já que o jovem já trabalhou com o técnico Eduardo Barroca e foi recentemente elogiado pelo treinador. No entanto, a diretoria alviverde descarta ter aberto negociações com o atleta e o clube carioca.

Na atual temporada, Bochecha disputou apenas dois jogos pelo Fogão. No ano passado foram 32 partidas e um gol marcado.

No momento, o Coxa conta com Matheus Bueno, Matheus Sales, Matheus Galdezani, Nathan Silva e Renê Júnior para a posição em seu elenco.

