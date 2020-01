O Coritiba poderá faturar até 675 mil de euros – R$ 3,1 milhões – nos próximos meses sem precisar se envolver em nenhuma negociação de atletas de seu atual elenco. Isso porque o lateral-direito Dodô, atualmente no Shakhtar Donetsk, interessa ao Bayern de Munique, que deve pagar até 30 milhões de euros pelos direitos econômicos do atleta.



Dodô é formado na base do Alviverde e, por esse motivo, o time tem direito a uma porcentagem pela transferência. O acerto entre os times da Europa ainda não foi fechado e os valores podem sofrer variações, mas o desfecho deve sair nos próximos dias.

Dodô chegou ao Alto da Glória em 2014, então com 15 anos, e por lá ficou até 2017, quando foi para o time ucraniano. O Coxa recebeu pelo negócio 2 milhões de euros, na cotação da época, aproximadamente R$ 7,75 milhões. O lateral tinha 19 anos na ocasião e o Coritiba não ficou com nenhuma porcentagem do jogador.



Além de jogos na base que renderam convocações à seleção brasileira da categoria, o lateral atuou por dois anos no profissional do Coxa – 2016 e 2017 – e somou 53 partidas.



Por conta do ‘mecanismo de solidariedade’ da FIFA, o clube formador de um atleta é compensado financeiramente em transações internacionais e, por isso, o Coxa pode se dar bem. O cálculo da porcentagem de quanto o time recebe depende do tempo que o atleta passou no clube e chega a um máximo de 5%. No caso de Dodô, o Verdão vai receber 2,25%.

A responsabilidade pelo pagamento da contribuição de solidariedade é do clube comprador, no caso o Bayern de Munique. Assim que a negociação for concluída, o Coritiba precisa reivindicar os valores e o pagamento poderá sair em até 30 dias após a inscrição do jogador, caso seja repassado à vista. A quantia também poderá ser parcelada.

