O Coritiba garantiu sua vaga para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Neste domingo (12), o Coxa venceu com tranquilidade o Ceará por 3×1, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo e segue na disputa. O adversário do Alviverde na próxima fase será o São Bento-SP.



Assim que o confronto teve início, o Alviverde mostrou que entrou disposto a controlar a partida. Propondo o jogo, o Coxa não deixou a equipe do Ceará sequer chegar perto do gol durante os 45 minutos iniciais.

continua depois da publicidade

O primeiro gol do Verdão veio aos 21 minutos. O início do lance aconteceu após um recuo para o goleiro André Luiz, do Vozão. O arqueiro levou cartão amarelo e o juiz assinalou a cobrança da falta. Em jogada ensaia, a bola foi alçada do lado esquerdo para a área e Marcos Ulisses, de cabeça, estufou as redes.

Dono do jogo, o Coxa conseguia trabalhar a bola e criou outras oportunidades. Aos 31 minutos, José Daniel bateu forte de fora da área e André Luiz teve que cair no canto direito para evitar o prejuízo.



Com muita intensidade para atacar, o segundo gol saiu ainda na primeira etapa. Aos 43 minutos, Natanael avançou pela direita e cruzou. A zaga do Ceará falhou no corte e João Vitor chegou de trás batendo firme e a bola morreu no fundo das redes.



O panorama do jogo continuou o mesmo na segunda etapa e o Coritiba seguiu com amplo domínio, controlando a disputa. Aos 21 minutos, Natanael avançou pela direita e sofreu pênalti.



Yuri foi para a cobrança e bateu rasteiro do lado esquerdo do goleiro André Luiz, que caiu no canto certo, mas não chegou a tempo de evitar o terceiro gol alviverde.

O técnico Ricardo Daniel, do Coritiba, aproveitou a vantagem para ‘rodar’ o elenco em campo. Com isso, o Verdão acabou abrindo espaço para o adversário, que diminuiu a vantagem. Aos 34, Átila passou para Danrley, que de dentro da área lançou uma bola colocada no ângulo, deixando o placar em 3×1.



O Ceará bem que tentou ir buscar o placar e fez uma pressão nos minutos finais de jogo, mas o Coxa conseguiu segurar o resultado e confirmou a vitória, sem sustos.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba é derrotado pelo São Bento e passa em segundo na Copinha

+ Coritiba acerta com o zagueiro Rhodolfo, ex-Flamengo e Athletico

+ Coritiba espera que lateral-direito Yan Couto seja vendido