Nos próximos dias, o Coritiba deve seguir com o processo de se desfazer de jogadores que não devem ser aproveitados no próximo ano. Os zagueiros Romércio e Thalisson Kelven, os volantes Vitor Carvalho e Julio Rusch e o atacante Nathan serão emprestados outras equipes.

Já projetando o ano de 2020, o Coxa está filtrando seu elenco. O zagueiro Romércio, que disputou 22 jogos em 2019, perdeu espaço e está a caminho do Guarani. Já o lateral-direito Sávio, que chegou a ser titular em alguns momentos na Série B, não renovou seu vínculo e acertou com o Operário.

Outros que devem definir o destino são pratas da casa que nunca foram unanimidade. o zagueiro Thalisson Kelven e o volante Vitor Carvalho, em especial, sofreram duras críticas por algumas atuações específicas, como a da partida diante do Londrina pela Série B, em que falhas individuais fizeram com que a equipe sofresse gols e saísse de campo com a derrota por 2×1. Tanto que o próprio Vitor Carvalho pediu para ser emprestado para evitar ainda mais desgaste com a torcida coxa-branca.

Após falhas e cobranças em 2019, Vitor Carvalho pediu para ser negociado. Foto: Albari Rosa/Foto Digital /Tribuna do Paraná

Por fim, Nathan, que fez 16 partidas no ano, sendo sete delas pela Série B, e Julio Rusch, que chegou a atuar boa parte de 2019 pelo Figueirense, voltando em meio aos problemas financeiros do time catarinense, também devem seguir o caminho dos companheiros e serem negociados.

