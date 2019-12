A diretoria do Coritiba recuou na ideia de promover o auxiliar-técnico Mozart e convidar o ex-jogador Alex para assumir a equipe para 2020. A cúpula continua dividida e voltou a buscar nomes no mercado, ainda que a solução caseira não esteja descartada.



Mozart aguardava o convite oficial para ser o comandante alviverde da próxima temporada, mas não chegou nenhuma proposta até agora. O presidente Samir Namur e o executivo de futebol Rodrigo Pastana eram favoráveis, mas encontraram forte resistência no G-5 e repensaram.



Em contato com a reportagem, Alex disse que vai estudar no ano que vem e se preparar para entrar no mundo futebolístico em 2021. Ele vai tirar a licença A após finalizar a B em 2019. A próxima licença permite que ele ocupe a função de treinador, já a atual tem a liberação de ser auxiliar.



“Eu vou seguir meu plano. A licença A me permite muitas coisas, enquanto a PRO só para 2021”, afirmou. Dessa forma, a cúpula coxa-branca voltou a fazer contatos com representantes de treinadores. Jair Ventura, Eduardo Barroca e Enderson Moreira continuam em pauta. Dorival Júnior, pelo alto preço, está descartado.



A demora para definir um técnico, após a desistência de renovação com Jorginho, preocupa internamente. A ausência de um perfil, que já passou por futebol reativo e propositivo, demonstra a falta de convicção dos envolvidos.



Pastana, independente do futuro comandante, tem feito contatos para trazer jogadores, como o volante Lucas Cândido, do Atlético-MG, e o zagueiro Rodolfo, do Paraná, mas sabe da necessidade de um treinador para validar os reforços. A expectativa é de que o novo técnico seja definido até o final da semana. O nome, contudo, continua em discussão.

