O Coritiba busca a contratação do meia Mattheus Oliveira, do Sporting, que é filho do ex-atacante Bebeto. A proposta é por empréstimo até fevereiro de 2021. A informação foi divulgada pelo jornal A Bola, de Portugal.

Procurado pela Gazeta do Povo/Tribuna, o diretor de futebol Paulo Pelaipe despistou sobre a negociação. “Não comento especulações”, resumiu o dirigente. O Coxa busca um meia para substituir a saída de Giovanni, liberado para acertar com o Cruzeiro.

Canhoto, Mattheus Oliveira, de 26 anos, foi revelado pelo Flamengo e se transferiu para o futebol português em 2014. Após boa passagem pelo Estoril ele foi comprado pelo Sporting, mas nunca se firmou. Tanto que não joga desde maio do ano passado.

De 2017 a 2019 foi emprestado ao Vitória Guimarães. Em agosto, o Sport, de Recife, tentou sem sucesso a contratação do atleta.

