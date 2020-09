O Coritiba confirmou na tarde desta quarta-feira (23) a transferência do meio-campo Giovanni para o Cruzeiro. A informação foi dada inicialmente pela Rádio Banda B e confirmada pela Tribuna do Paraná.

O meia, de 26 anos, disputou apenas dois jogos pelo Coxa nesta temporada, já que sofreu uma grave lesão no tendão em janeiro e ficou de fora de grande parte dos jogos do clube em 2020.

Contratado pelo Coxa no ano passado, Giovanni foi peça importante na conquista do acesso à Série A. No total, com a camisa do Verdão, o meia fez 44 jogos e marcou quatro gols pelo clube.

Pela Raposa, Giovanni reencontra o técnico Ney Franco, com quem havia trabalhado no Goiás em 2018.

Coritiba fica com percentual após negociação

A transferência do meio-campo Giovanni para o Cruzeiro não rendeu valores ao Coritiba. No entanto, o clube ficou com um percentual dos direitos econômicos do atleta em caso de uma negociação.

A diretoria alviverde optou pela saída do meia por conta do alto salário. Giovanni possuía contrato com o clube até o final da temporada.

+ Mais do Coxa:

+ Meio-campo se despede do Coritiba e fecha com clube da Série B

+ Coritiba avança na construção de galeria que faz homenagem aos sócios

+ Movimentação política continua no Coritiba; confira como está a corrida eleitoral

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?