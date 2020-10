O Coritiba anunciou, na manhã desta sexta-feira (2), a Betsul como nova patrocinadora do clube. O site de apostas estampará sua marca na parte traseira do calção. A estreia será já neste domingo (4), diante do São Paulo, às 16h, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro.

Além da marca no uniforme, o acordo com a Betsul prevê que o Coxa ficará com um percentual das apostas feitas pelos torcedores do clube no site da patrocinadora.

“O clube está com uma forte iniciativa no mercado, buscando parceiros para esse ano atípico e emblemático. Assim, fechou com o Betsul, já tradicional no mercado futebolístico. Esse novo patrocínio é de suma relevância para o clube”, apontou Rafael Saling, diretor de marketing do Alviverde.

Este é o sexto patrocinador do Coritiba no uniforme. Além dele, o time conta com a Pro Tork, RDP, GT, Britânia e PB Consignado.

