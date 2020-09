O Coritiba encaminhou o empréstimo do meia Sarrafiore, do Internacional. O argentino de 23 anos está sem espaço no clube gaúcho e chega após um pedido do técnico Jorginho por um atleta que exerça a função de criação no meio de campo.

publicidade

A informação foi publicada pelo ge.com e confirmada pela Tribuna do Paraná. O atleta de 23 anos chega até o final desta semana para fechar contrato com o Coritiba.

Tabela do Brasileirão 2020: veja a classificação e todos os jogos

Sarrafiore fez apenas sete jogos em 2020 sob o comando do também argentino Eduardo Coudet. O fato do elenco colorado ter oito estrangeiros tirou espaço do meia, já que no Brasileirão apenas cinco extracomunitários podem ser relacionados.

Neste ano, Sarrafiore fez apenas sete jogos, sendo só um pela Série A. Já no ano passado, o argentino atuou em 35 partidas anotando seis gols.

publicidade

Sarrafiore chegou ao Inter em 2018, em uma novela jurídica que foi parar na Fifa entre o Huracán e Colorado. O clube argentino pedia indenização pela saída do atleta, mas a Fifa deu ganho de causa para a equipe brasileira.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba tem confrontos diretos contra a zona do rebaixamento

+ Giovanni volta a jogar pelo Coritiba: “Pensei em parar”

+ Jorginho elogia Coritiba e critica postura de Sampaoli

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?