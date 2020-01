Foi sofrido, mas o Coritiba garantiu a classificação para as oitavas de final da Copinha 2020. Na noite desta terça-feira, no estádio Canindé, em São Paulo, o Coxa venceu o São Bento por 1×0, com gol do lateral-esquerdo Ângelo.

Com o resultado, o Coxa pega o vencedor do confronto entre São Paulo e Santa Cruz na próxima fase da competição.

O primeiro tempo foi marcado por domínio amplo do Coritiba. O Verdão criou as melhores oportunidades, mas faltou acertar a pontaria. Lá no campo defensivo, a equipe alviverde esteve bem postada e quase não tomou sustos.

Na etapa final, a história mudou. O São Bento passou a equilibrar as ações e levar mais perigo à meta do goleiro Marcão. O Coxa, com velocidade no contra golpe, voltava a pecar mais nas finalizações.

Aos 38 minutos do segundo tempo, Guilherme sofreu pênalti para o Verdão. O lateral-esquerdo Ângelo foi pra bola e decretou a classificação do Coritiba para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.