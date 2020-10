Brigando contra o rebaixamento, o Coritiba voltou a mostrar inconsistência no Brasileirão. Na noite deste sábado (17), três dias depois de fazer seu melhor jogo no campeonato, o time do técnico Jorginho foi derrotado pelo Santos, por 2 a 1, no Couto Pereira. Kaio Jorge e Soteldo, de pênalti, marcaram no primeiro tempo para definir o placar. Giovanni Augusto, na etapa final, diminuiu com um golaço de fora da área.

Na última quarta-feira (14), o Coxa havia conquistado uma importante vitória contra o Palmeiras, por 3 a 1, fora de casa. A reação não se confirmou diante do Peixe e o time segue na ZR, com 16 pontos, na 17ª colocação.

A última vez que o Alviverde venceu dois jogos seguidos foi em 30 de agosto, na estreia de Jorginho. Na ocasião, o Coxa venceu o Sport por 1 a 0. Dias antes, ainda com o então interino Mozart no comando, a equipe bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1.

O próximo desafio do Coritiba é contra o Ceará, no sábado (24), em Fortaleza. Pressionado, Jorginho terá uma rara semana cheia de treinamentos para tentar o triunfo longe de Curitiba.

A esperança coxa-branca de embalar no campeonato começou a ruir logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Em jogada pela esquerda, Felipe Jonathan cruzou com tranquilidade e Kaio Jorge escorou para o gol.

O Coritiba, que começou mais recuado, precisou sair para o jogo. E quase empatou com Rodrigo Muniz, aos 16’. O atacante emprestado pelo Flamengo cabeceou livre, mas parou no goleiro João Paulo, que defendeu à queima-roupa.

Quando estava melhor na partida, o Alviverde levou o segundo. Diego Pituca finalizou de fora e a bola desviou no braço de Hugo Moura. O VAR verificou o lance e assinalou a penalidade, cobrada com cavadinha por Soteldo, aos 26’. O venezuelano fez sua despedida do Peixe, vendido para o Al Hilal, da Arábia Saudita por R$ 40 milhões.

O Coritiba ainda chegou com perigo antes do fim da primeira etapa. Giovanni Augusto acertou a trave em tiro da entrada da área.

O Peixe conseguiu cozinhar bem o jogo no segundo tempo, mas o Coritiba insistiu e conseguiu diminuir com Giovanni Augusto, aos 29 minutos. O meia acertou um lindo chute de longe, sem chance para João Paulo.

Antes, os donos da casa chegaram a assustar com em chute de Neilton, que entrou no segundo tempo. A pressão continuou até o final, mas não foi o suficiente para igualar, muito menos para virar e consolidar uma reação no Brasileirão.

Veja os melhores momentos do jogo:

