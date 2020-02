O meia Ruy estreou em 2020 e foi o destaque do Coritiba na vitória por 3 a 2 sobre o Londrina de virada, neste domingo (2), no Estádio do Café, ao marcar dois golaços: o primeiro em um chute de fora da área, que contou com um desvio na zaga, e o segundo em cobrança de falta. O meia vai para sua quarta passagem no Coritiba, onde nunca conseguiu se firmar.

“Um momento de muita felicidade, nem nos melhores sonhos, pensei em voltar e já ajudar com gols. Vinha trabalhando para quando tivesse essa oportunidade, que possa vir muitos gols”, resumiu o meia à Dazn após a partida.

Cria do Coxa, o meia surgiu em 2009, mas não se firmou e saiu do clube. Depois, em 2015, após boa fase no Operário, voltou ao Alto da Glória. Ruy ficou por duas temporadas no Coxa até ser emprestado ao América-MG, ajudando o clube no acesso à Série A. Em 2018, voltou como aposta da gestão de Samir para ser o “camisa 10”, mas novamente não emplacou, fazendo apenas quatro partidas no Paranaense e sendo emprestado mais uma vez ao clube mineiro.

Em 2019, jogou pelo Vitória, atuando em 22 jogos e marcando apenas um gol. Durante todos os períodos, Ruy sofreu com as lesões e nunca conseguiu emplacar sequência de jogos no Coxa. O meia tem contrato com o Coritiba até o fim desta temporada. “É um jogador que está à nossa disposição, que foi coroado hoje com os gols. Ele está buscando espaço e é ótima essa competição interna, e estará sempre aberta enquanto eu for treinador. E ele estava trainando muito bem”, declarou Eduardo Barroca, que não descarta utilizar o meia mais vezes durante o Estadual.

Apesar da boa atuação, Ruy ainda tem futuro indefinido no clube, principalmente com a possível chegada do meia Jadson.

