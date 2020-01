O Coritiba empatou com o Rio Branco por 1×1 na noite desta quinta-feira (23), no Couto Pereira, pela segunda rodada do Estadual. Felipe Nunes fez o gol do Leão da Estradinha no primeiro tempo, enquanto Rodolfo Filemon igualou para o Coxa na segunda etapa. Veja os gols da partida:

