O Coritiba está de olho no zagueiro Rhodolfo, 33 anos, que está sem clube, após o término do seu contrato com o Flamengo. A informação é do Globoesporte.com e foi confirmada pela Tribuna do Paraná/Gazeta do Povo.

Revelado no rival Athletico, o defensor não estendeu o seu vínculo com o Fla, após três temporadas no clube carioca. Rhodolfo também já defendeu o Besiktas, da Turquia, Grêmio e São Paulo.

Caso seja confirmada a sua vinda, o defensor se junta a Rodolfo, ex-Paraná Clube, que já treina com o elenco principal. Outras opções para o setor defensivo são Nathan Ribeiro, Geovane e Rafael Lima.

