O Coritiba anunciou a contratação do zagueiro Rhodolfo, 33 anos, até o fim desta temporada. O anúncio foi feito pelo clube paranaense nas redes sociais através de um vídeo de animação.



O jogador estava livre no mercado após ter seu contrato encerrado com o Flamengo no final de 2019. A diretoria alviverde fez uma sondagem ainda no ano passado, mas o salário de aproximadamente R$ 300 mil no time carioca fez com que o interesse recuasse.



No início deste ano, contudo, Rhodolfo aceitou reduzir seus vencimentos para dentro da realidade do Coxa, que fez uma proposta ao atleta. Após uma pequena e rápida negociação, o acordo foi fechado. O Internacional também tinha sondado o jogador.



Revelado no rival Athletico, o defensor tem passagens por Grêmio, São Paulo e Besiktas, da Turquia, além do Flamengo. No Coritiba, ele terá a concorrência de Sabino, Nathan Ribeiro, Caetano, Rodolfo, Geovane e Rafael Lima.



O zagueiro é a oitava contratação alviverde para a temporada. Os reforços oficializados são o goleiro César, o lateral-direito Lucas Ramon, os zagueiros Caetano e Rodolfo, os volantes Nathan Silva e Renê Júnior e o atacante Gabriel.

continua depois da publicidade

+ Mais do Coxa:

+ Athletico tira onda com o Coritiba ao confirmar meia como reforço

+ Coritiba espera que lateral seja vendido nos próximos dias