O Coritiba recusou uma proposta da LDU, do Equador, pelo atacante Guilherme Parede. O jogador de 24 anos retornou ao Coxa após empréstimo ao Internacional na temporada passada e reestreou com gol na vitória sobre o FC Cascavel, no último domingo (19), na estreia do Paranaense.

O atleta tem contrato com o Coritiba até 2022. Segundo o Globoesporte.com, os equatorianos tinham interesse em uma negociação por empréstimo, com opção de compra após um ano. O modelo de proposta não agradou o Coxa



Revelado no próprio Alto da Glória, Parede demorou para se firmar no futebol profissional. Estreou ainda em 2015, quando fez seis jogos e não marcou gols. Em 2016, foram mais nove jogos, novamente sem gols. Somou então empréstimos apagados para o agora extinto JMalucelli e o modesto Ypiranga-RS.

Sem sucesso, retornou ao Coxa para integrar o time de aspirantes, em 2017. Em 2018, veio a reviravolta na carreira. Iniciou o Estadual como titular da equipe, aproveitou a oportunidade e virou titular durante toda a temporada, somando 47 partidas e 12 gols. O desempenho despertou o interesse do Inter.

Após o fim do empréstimo de um ano para os gaúchos, quando fez 46 jogos e cinco gols, entretanto, o Colorado não exerceu a opção de compra. Com isso, Parede voltou ao Coxa para 2020 como uma das apostas do técnico Eduardo Barroca.

