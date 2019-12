O Coritiba planeja contar com reforços de impacto para a temporada 2020, daqueles “para o torcedor buscar no aeroporto”, como disse o presidente Samir Namur, em entrevista à rádio Coxa, na manhã desta segunda-feira (23). Dois deles, o atacante Berrío e o meia Guerra, já estão em negociação, de acordo com o dirigente.

A ideia é que as contratações de impacto ajudem no aumento de receitas do clube, que conta, atualmente, com 22 mil sócios-torcedores.

“Nas nossas projeções de elenco, em função do orçamento, estão contempladas tranquilamente quatro contratações que teriam esse peso de trazer o torcedor (para o estádio). Diria que um Berrío e um Guerra, se vierem… Quatro contratações de um patamar salarial mais alto, para o torcedor ir buscar no aeroporto”, afirmou o dirigente.

“Gostaria de começar o ano com pelo menos uma (contratação de peso). Vamos iniciar o ano com R$ 2,2 milhões de folha salarial, R$ 2,3 milhões, chegando a R$ 3 milhões no Brasileiro”, emendou Samir.

Para conseguir trazer nomes mais conhecidos (e com mais qualidade técnica), o Coxa vai mudar de estratégia e reduzir o tamanho do elenco. Nas duas últimas temporadas, por exemplo, o plantel principal tinha em torno de 36 jogadores.

“Vamos começar 2020 com um número bem menor, com 25, 26, 27 atletas. Por isso que estamos falando em contratações de um patamar salarial mais alto. Não é novidade o quanto ganha um Berrío ou um Guerra, atletas desse porte. A ideia é manter a base que temos e fazer, finalmente, contratações pontuais”, frisou o presidente.

