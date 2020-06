É questão de tempo o acerto entre Coritiba e Rede Globo para o Brasileirão 2020.

O contrato firmado com as duas partes será válido apenas até o final desta temporada, pois o clube não quer atrelar um contrato mais longo para não prejudicar a próxima gestão do Verdão. O Coxa ainda não confirma o acerto. De acordo com o clube, ainda faltam detalhes para a assinatura do vínculo. “Está em 98%”, disse uma fonte à reportagem.

A Rede Globo exige que o pay-per-view seja incluído na negociação do pacote e sem luvas ao clube. Anteriormente, a TV havia oferecido R$ 5 milhões ao clube. No momento, com a pandemia do coronavírus, as luvas foram cortadas.

A reportagem procurou o diretor de direitos esportivos da Rede Globo, Fernando Manuel Pinto, mas ele não quis se pronunciar. A expectativa é que a negociação leve ainda mais um mês para ser finalizada.

Atrasos salariais

A reportagem apurou também que a última folha salarial do clube está atrasada. Com isso, o acerto com a Rede Globo ajudaria a quitar o atraso com seu quadro de funcionários.

