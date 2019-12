O acesso do Coritiba à elite do futebol brasileiro, no fim de novembro, se refletiu em um recorde de vendas da marca do próprio do clube. O calendário de dezembro ainda não fechou, mas o faturamento coxa-branca já passou da casa de R$ 1 milhão no período.

A quantia é cerca de R$ 400 mil maior do que o recorde antigo, de dezembro de 2016, quando ainda trabalhava com a fornecedora de material esportivo Adidas, parceria que durou até o fim de 2017 – no antigo acordo, o Coxa dividia o lucro com os alemães, ao contrário do que ocorre agora com a marca própria.

Em dezembro de 2018, quando ainda estava na Série B, as vendas do clube ficaram em torno de R$ 480 mil, menos da metade da receita obtida neste fim de ano.

Os itens mais vendidos foram os uniformes de jogo, titular e reserva. A camisa comemorativa para a virada do ano, toda branca, também teve muita saída e se esgotou, de acordo com o clube.

“É um conjunto de fatores, entre o número de pessoas frequentando o estádio e impulsionando o consumo do clube paulatinamente. Os ganhos variáveis com serviços oferecidos a nossos torcedores em todos os sentidos ampliando a participação deles na vida do clube e vice-versa. Foi um ano de ativação constante, isso leva a um consumo em todos os níveis de nossa cadeia comercial”, comemorou o diretor de marketing do Alviverde, Rafael Saling.

