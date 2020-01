O Coritiba segue no mercado em busca de reforços para a temporada 2020. Até o momento, o Coxa anunciou oito contratações. A ideia do técnico Eduardo Barroca é trabalhar com 30 atletas. O Coritiba disputará Estadual, Copa do Brasil e a Série A neste ano.

Veja o time base, quem chegou e as principais carências e o elenco atual:

Time base

Alex Muralha (Wilson); Yan Couto, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales (Galdezani), Renê Junior e Giovanni; Rafinha, Guilherme Parede e Igor Jesus.

Voltam de empréstimo



O time terá de volta jogadores que estavam emprestados. São eles: o lateral-esquerdo Kazu (Grêmio), o volante Matheus Galdezani (Internacional), o meia Ruy (Vitória) e o atacante Guilherme Parede (Internacional).

Guilherme Parede deve largar como titular. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

Permanência e saídas



A diretoria acertou a permanência do goleiro Alex Muralha, dos zagueiros Nathan Ribeiro e Sabino, do volante Matheus Sales, do lateral William Matheus, dos meias Giovanni e Rafinha, além dos atacantes Robson e Wanderley.

Os principais nomes que deixam o clube são do meia Juan Alano, que foi vendido pelo Inter ao Kashima Antlers, o atacante Rodrigão, emprestado pelo Santos ao Ceará, o volante Serginho e o lateral Diogo Mateus.

Alex Muralha renovou contrato com o Coritiba. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

Quem chegou



Rhodolfo, zagueiro, 33 anos, 1,93m

O defensor atuou as últimas três temporadas pelo Flamengo, onde era reserva. É formado no Athletico e já atuou por São Paulo, Grêmio e Besiktas-TUR. É um atleta que exerce a liderança de grupo por onde passa.

Renê Júnior, volante, 30 anos, 1,80m

O volante chega do Corinthians após dois anos praticamente parado por lesão. O grande ano de sua carreira foi no Bahia, em 2017. Já jogou por Figueirense, Ponte Preta, Santos e no futebol chinês. É um jogador que se destaca pelos desarmes e por dar dinâmica no meio de campo.

Gabriel, atacante, 30 anos, 1,78m

O jogador atua pelas pontas e chega após uma passagem de um ano pelo Kashiwa Reysol, do Japão. Formado na base do Bahia, jogou cinco anos no Flamengo. Seu último clube no Brasil foi o Sport, em 2018. Sua característica principal é a velocidade.

Gabriel, ex-Flamengo, é uma das caras novas no Alto da Glória. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

Rodolfo, zagueiro, 25 anos, 1,84m

Titular do Paraná Clube no ano passado, o próprio Rodolfo se considera um “zagueiro raiz”. É um destruidor de jogadas e tem o jogo aéreo como ponto forte. Jogou por Juventus-SP, URT, Confiança-SE e na base do Santos. Será a primeira vez que disputa a Série A.

Lucas Ramon, lateral-direito, 25 anos, 1,78m

Lateral ofensivo, chega para compor elenco. Fez a carreira no Londrina e já jogou por Grêmio e Santa Cruz. No ano passado, era reserva no Red Bull Bragantino.

César, goleiro, 24 anos, 1,90m

Chega por empréstimo do Londrina para compor elenco. Se destacou por ser bom pegador de pênaltis.

Caetano, zagueiro, 20 anos, 1,82m

Chega por empréstimo do Corinthians para compor elenco. Principal qualidade é a saída com a bola nos pés.

Nathan Silva, volante, 22 anos, 1,82m

Chega por empréstimo do Atlético-MG para compor elenco. Volante de combate, será opção para Matheus Sales.

Nathan Silva chega para compor elenco. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

Principais carências



Centroavante

Sem Rodrigão, o Coritiba busca um camisa 9 de peso para disputar a Série A. Atualmente, as opções são o jovem Igor Jesus e o experiente Wanderley. Recentemente, o Coxa mostrou interesse em André, do Grêmio, mas o negócio estagnou.

Meia armador

Após perder Juan Alano, o Coxa precisa contratar mais um meia-armador. A principal opção do setor é Giovanni, que acertou a renovação.

Giovanni é a única opção para a armação de jogadas. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

Lateral-direito

O Coxa aposta em Yan Couto no Estadual, mas também espera vender a revelação para deixar o clube na metade do ano. Até o momento, Lucas Ramon foi contratado.

Elenco 2020

Goleiros: Alex Muralha, Wilson e César

Lateral-direito: Yan Couto e Lucas Ramon

Lateral-esquerdo: Kazu e William Matheus

Zagueiros: Rhodolfo, Sabino, Nathan Ribeiro, Rodolfo, Rafael Lima, Caetano e Geovane

Volantes: Matheus Sales, Galdezani, Nathan Silva, Renê Júnior e Vitor Carvalho

Meias: Giovanni, Luiz Henrique, Matheus Bueno, Ruy e Thiago Lopes

Atacantes: Rafinha, Guilherme Parede, Nathan, Robson, Igor Jesus, Wanderley, Welisson, Gabriel e Iago Dias

