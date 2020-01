Com um gol do atacante José Daniel logo aos nove minutos de partida, o Coritiba venceu a Portuguesa, no Canindé, na tarde desta terça-feira (7), pela segunda rodada da Copinha 2020.



Com o resultado, o Coxa chega a seis pontos em duas rodadas e assegura a vaga para a próxima fase da competição.



O gol do triunfo coxa-branca saiu logo no início de jogo. Aos 9, o atacante José Daniel aproveitou cobrança de escanteio para desviar de cabeça para o fundo das redes e assinalar seu segundo gol na disputa.



Comandado pelo meia João Vitor, o Coxa demonstrou mais qualidade durante a partida inteira, mas isto não evitou que a equipe sofresse sustos. Aos 26, o meia Vinícius, da Lusa, desperdiçou livre na entrada da área.



No segundo tempo, o cenário se repetiu. Controle alviverde e pontadas esporádicas da Portuguesa. Aos 18, Caíque perdeu novamente chance clara para a Lusa. Aos 36, um lance crucial. O meia dos paulistas Deivid Inácio saiu na cara do gol, mas o goleiro coxa-branca Marco Amorim deu um carrinho ousado na entrada da área para evitar o empate.

continua depois da publicidade

A pressão da Portuguesa seguiu até os instantes finais, apostando em chuveirinhos, mas a jovem equipe alviverde manteve a vitória.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba fecha com jovem zagueiro do Corinthians

+ Presidente do Coritiba promete reforço de peso