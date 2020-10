O diretor de futebol do Coritiba, Paulo Pelaipe, foi internado na UTI do Hospital Nossa Senhora das Graças, na noite desta sexta-feira (16), com Covid-19.

O dirigente de 69 anos foi diagnosticado com a doença no dia 9 de outubro e foi internado no hospital no início desta semana. Porém, coma piora do quadro, ele foi encaminhado à unidade de terapia intensiva.

A informação mais recente passada pelo clube é que diretor foi para a UTI na sexta-feira, mas para preservar o diretor não irá detalhar o seu quadro de saúde. A assessoria do Nossa Senhora das Graças ainda não emitiu boletim oficial.

