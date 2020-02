O lateral-direito Patrick Vieira já está integrado ao elenco do Coritiba. O jogador, de 29 anos, aguarda alguns trâmites em sua documentação e, também, a publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID). O atleta pode, inclusive, estar em campo já neste sábado (08), na partida diante do União, no Couto Pereira. O jogo será válido pela sexta rodada do Campeonato Paranaense.

O Alviverde buscava um jogador para a função, uma vez que conta somente com Lucas Ramon, atleta que vem sendo contestado pela torcida. Além disso, Yan Couto, promessa da base que poderia ser a solução para a carência na posição, foi vendido ao Manchester City.

Patrick Vieira veio do futebol português, onde atuou por cinco temporadas. O Santa Clara emprestou o atleta ao Coxa até o final desta temporada.

