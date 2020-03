Com críticas ao gerente de futebol Rodrigo Pastana, o empresário de Jadson, Marcelo Robalinho, da empresa Think Ball, utilizou sua conta no Twitter para dar sua versão sobre as negociações frustradas entre o ex-atleta do Corinthians e o Coritiba. O Coxa rebateu as alegações do empresário (confira nota do clube abaixo).

A transação, que chegou a estar muito próxima de um desfecho positivo, acabou encerrada pelo Alviverde em fevereiro deste ano.



Segundo Robalinho, a contratação de Jadson foi um pedido do técnico Eduardo Barroca e liderada por Pastana. Ainda de acordo com o empresário, após tudo acertado entre Corinthians, Jadson e Coritiba, faltava apenas a assinatura do clube para sacramentar o acordo.

“Nesse momento, o ‘executivo’ Pastana disse que não assinaria pois o Coritiba não poderia assumir despesas sem a venda do Yan Couto, mas que a palavra dele (Pastana) valia mais que qualquer contrato. Por isso, a transferência de Jadson ficou em compasso de espera”, escreveu Robalinho.

“A transferência de Yan Couto que salvou as finanças do clube, maior da história do Coritiba e única para clube top 5, foi intermediada pela Think Ball e concretizada há algumas semanas, porém após isso o ‘executivo’ desistiu do negócio. Nada mais a acrescentar”, conclui Robalinho, sempre utilizando aspas ao se referir à função de Pastana no Coritiba.

Resposta do Coritiba

Via assessoria de imprensa, o Coritiba rebateu as acusações de Marcelo Robalinho, afirmando que a negociação apenas não avançou por divergência nos valores pedidos por atleta e empresário sobre salários e comissões.

“A negociação entre Coritiba e Jadson não teve absolutamente nada de anormal. Apenas não terminou com a contratação do atleta, como tantas outras tratativas que são corriqueiras no futebol. O Coritiba não concordou com os valores pedidos (salários e comissão) e fez uma contraproposta, que não foi aceita”, diz o clube.

Confira as explicações de Robalinho na íntegra

