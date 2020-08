Principal reforço do Coritiba para o Brasileirão, o atacante Neilton ainda precisa de tempo para estrear pelo clube. Contratado em 30 de julho, o jogador não atua desde 13 de março, quando se despediu do Hatta Club, dos Emirados Árabes Unidos.

Após a derrota para o Internacional, o técnico Eduardo Barroca deixou claro que não conta com o jogador para a segunda rodada, contra o Bahia, na próxima quarta-feira (12), em Salvador.

“Ele chegou ainda em uma condição inadequada, está há muito tempo sem treinar, está tendo de se recondicionar. Não tenho 100% de certeza de que vá viajar, acredito até que não”, disse o treinador, que terá de achar soluções ofensivas dentro do elenco.

Para a posição de centroavante, Sassá, um dos maiores salários do elenco, segue como opção para o treinador – brigando com Igor Jesus e Wanderley.

“Todos estão competindo, têm nível para jogar no Coritiba. E com jogos quarta e domingo, naturalmente todos vão ter oportunidade de ser protagonista, iniciar o jogo em algum momento. Espero que possam mostrar, na prática, com gols e participação efetiva nos resultados”.

