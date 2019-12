O Coritiba espera, o mais rápido possível, repatriar dois grandes ídolos da história do clube. O zagueiro Miranda e o lateral-direito Rafinha já manifestaram o interesse de encerrarem a carreira com a camisa coxa-branca e o presidente Samir Namur conta com eles, se não para a próxima temporada, a partir de 2021.

No caso do primeiro, o dirigente chegou a procurá-lo, mas ele optou por seguir na China este ano. Já a situação de Rafinha não depende apenas do clube. O jogador pertence ao Flamengo e tem contrato com o clube carioca até junho de 2021.

“Até pelo protagonismo que ele tem no Flamengo hoje certamente não é o momento. Mas isso pode acontecer logo também. São dois atletas que nos bastidores fazem um compromisso muito sério (com o Coritiba)… Tenho uma crença que nos dois casos, num futuro próximo, eles vêm para cá”, afirmou Samir, em entrevista à Rádio Coxa, na última segunda-feira (23).

