Uma semana após ter confirmado o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Coritiba pouco se movimentou no mercado para a montagem do elenco para 2020. O ritmo mais devagar se dá por conta de o Coxa querer definir primeiro a sua diretoria e comissão técnica.

O diretor de futebol Rodrigo Pastana ainda não renovou contrato para a próxima temporada. Apenas depois de acertar com o dirigente é que o clube vai discutir a permanência do técnico Jorginho, que também ainda é incerta. Somente com esses dois nomes garantidos é que o Alviverde irá buscar reforços.

Até por isso, até aqui somente o nome do meia-atacante Daniel Bessa, revelado pelo clube e que está na Itália, foi ventilado, mas com remotas chances de um acerto, devido ao alto salário dele na Europa. A tendência é que com o departamento de futebol resolvido, outros nomes sejam indicados.

Desta forma, o Coritiba, ao menos por enquanto, deve ter como ‘novidades’ apenas velhos conhecidos, que retornam de empréstimos para o ano que vem, como o goleiro Wilson, o volante Matheus Galdezani e o lateral-esquerdo Kazu.

Ainda também não foram definidos os jogadores que permanecerão para 2020. Nomes como os dos meias Giovanni e Juan Alano, do zagueiro Sabino e do atacante Robson, que interessam ao Coxa, ainda não renovaram vínculo, o que interfere diretamente na movimentação alviverde no mercado.