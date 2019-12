O Coritiba está negociando a contratação do volante Lucas Cândido, do Atlético-MG, para a próxima temporada. A informação é da rádio Banda B e foi confirmada pela Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná.

Mesmo sem técnico definido, o Coxa entrou em contato com a diretoria do clube mineiro, que sinalizou a possibilidade de empréstimo. O atleta tem contrato com o Galo até o final de 2021.

Com 25 anos, Lucas Cândido jogou a Série B pelo Vitória. No time baiano, contratado no meio do ano, o atleta fez 23 partidas e marcou dois gols, um deles, inclusive, diante do próprio Alviverde, no primeiro turno, no Couto Pereira.

No Atlético-MG, o meio-campista surgiu bem em 2013, mas perdeu espaço nos dois anos seguintes por conta de lesões e cirurgias nos joelhos. Em 2016, ele teve maior participação e voltava a recuperar seu futebol, só que se lesionou de novo em 2017, no mesmo local. No ano passado, o atleta ficou se recuperando e atuou só na reta final do Brasileirão.

