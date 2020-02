O Coritiba negocia com o lateral-esquerdo Yuri. O atleta de 23 anos estava no Botafogo, mas não acertou a renovação com o clube carioca. De acordo com o jornal O Dia, as tratativas estão bem encaminhadas e o jogador não terá custos para o Coxa, já que seu contrato com o Alvinegro está perto do fim.

Caso a contratação seja finalizada, Yuri irá disputar a posição com William Matheus e Kazu, jogador que voltou do empréstimo do Grêmio. No Botafogo, Yuri atuou em 17 partidas no Brasileirão.

TABELA: Veja a classificação do Paranaense e os próximos jogos

O atleta, formado nas categorias de base do Alvinegro, teria sido um pedido do técnico Eduardo Barroca. Yuri foi campeão do Brasileiro Sub-20, em 2016, com o Botafogo e o treinador era Barroca. Já no profissional, os dois trabalharam juntos em 2019, após o lateral retornar de empréstimo do Figueirense para o clube carioca.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba precisará mostrar contra o Toledo que não é dependente de Rafinha

+ Yan Couto estreia pelo Coritiba e pode ganhar vaga, mesmo com data para sair

+ Barroca admite cobrança da diretoria do Coritiba, mas ressalta apoio