Após o Coritiba vencer o Cianorte por 2×0, na noite da última sexta-feira (21), no Couto Pereira, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense, o técnico Eduardo Barroca desabafou, ainda falando sobre a eliminação do time na Copa do Brasil.

O treinador declarou que a diretoria, apesar de ter feito cobranças, apoia o desenvolvimento de seu trabalho. “Uma direção que nos cobra e está do nosso lado”.

No último dia 12, o Coxa se despediu precocemente da importante competição nacional ao perder por 1×0 para o Manaus, na Arena Amazônia, ainda na primeira fase.

Não era segredo que o Alviverde contava com o dinheiro da Copa do Brasil em seu planejamento financeiro de 2020, ano em que retorna à Série A do Campeonato Brasileiro.

Em diversas entrevistas, o presidente Samir Namur, inclusive, havia afirmado que o time deixaria de lado o Estadual para focar na disputa que poderia “engordar” os cofres do clube, mas os planos foram frustrados.

Coritiba venceu o Cianorte e respirou após duas derrotas seguidas. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Para piorar a situação, o Coritiba também somou outra derrota na sequência ao perder para o modesto Cascavel CR, por 3×2, no Paranaense. Por conta desses resultados, Barroca explicou que houve uma cobrança por parte da diretoria com ele, assim como para os jogadores e comissão técnica.

“A direção cobrou, sim, jogadores, comissão técnica, mas de uma maneira correta, coerente, assumindo sua responsabilidade e cobrando o que era a nossa responsabilidade. Em nenhum momento senti algo fora da curva. Pelo contrário, senti a direção o tempo todo ao lado, fazendo parte. Houve a cobrança porque o clube tinha uma expectativa”, detalhou.

Apesar das exigências feitas para que os rumos do time na temporada sejam melhores, o treinador afirmou que seguirá com sua linha de trabalho, tendo o aval dos dirigentes.

“Me senti muito feliz de poder estar vivenciando algo que foi tão ruim pra gente, mas com uma direção que nos cobra dessa forma e está do nosso lado. Conversamos, tiramos todas as dúvidas. Foi muito importante para mim”, finalizou ele.

