O técnico Jorginho indicou que o meia Mattheus Oliveira, contratado por empréstimo junto ao Sporting, de Portugal, pode fazer sua estreia pelo Coritiba contra o Palmeiras na próxima quarta-feira (14), às 18h, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Filho do ex-atacante Bebeto, o meia de 26 anos não disputa uma partida oficial desde maio de 2019, quando entrou pela última vez defendendo o Vitória de Guimarães, também de Portugal.

“Eu acredito muito no meu potencial, no meu trabalho, na minha comissão técnica e no grupo que temos aqui, no elenco que formamos”, disse Jorginho após o empate sem gols com o Fortaleza, no último sábado (10).

“Agora, a gente já vai estar provavelmente contando com o Mattheus Oliveira para o próximo jogo, o Ezequiel Cerutti no jogo seguinte. Então, está aumentando o leque de possibilidades e com certeza as coisas vão melhorar”, emendou, citando também o atacante argentino Cerutti, reforço argentino ex-San Lorenzo.

