O Coritiba busca a contratação do volante Hugo Moura, de 22 anos, que está no Flamengo. Segundo apurou a Gazeta/Tribuna, a negociação é do empréstimo do atleta, criado no clube carioca, mas que está sem espaço no Rubro-Negro.

A principal característica de Hugo Moura é a marcação. Nesta temporada, ele entrou em campo apenas quatro vezes, todas pelo Carioca.

A transação está sendo mediada pelo diretor de futebol Paulo Pelaipe, que estava no Flamengo antes de acertar com o Coxa. Entre os pedidos de Jorginho ao departamento de futebol está mais um volante, mais um meia, além de pelo menos outro atacante de velocidade.

Outro nome também foi especulado para reforçar o Coritiba. Foi o volante paraguaio Piris da Motta, que está sem espaço com o técnico Domenèc Torrent. Porém, o Pelaipe negou o interesse do clube no atleta.

