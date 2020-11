O Coritiba acertou a liberação do meio-campo Gabriel, 30 anos, que possuía contrato com o clube somente até o final desta temporada. O jogador, que perdeu espaço no time alviverde nas últimas rodadas, está na mira do CSA para a sequência da Série B.

O clube alagoano é comandado por Mozart, que era auxiliar técnico do Coxa, e pelo gerente de futebol Rodrigo Pastana.

Gabriel realizou 18 jogos pelo time alviverde e marcou apenas um gol. Revelado pelo Bahia, o jogador também acumula passagens por Flamengo, Sport e Kashiwa Reysol, do Japão.

Coritiba tem atletas com contrato curto

Outros 12 jogadores do Coritiba possuem contrato somente até o final deste ano. São eles: Alex Muralha, Arthur, Patrick Vieira, Willian Matheus, Henrique Vermudt, Sabino, Rhodolfo, Nathan Ribeiro, Nathan Silva, Matheus Sales, Giovanni Augusto e Guilherme Biro.

