O Coritiba derrotou o FC Cascavel de virada por 2×1 na noite deste domingo (19), no Couto Pereira, pela primeira rodada do Estadual. Paulo Baya fez o gol da Serpente, enquanto Guilherme Parede igualou para o Coxa. Robson fez o da vitória no último minuto.



A escalação inicial alviverde teve três estreias: o lateral-direito Lucas Ramon, o volante Nathan Silva e o meia-atacante Gabriel. No gol, Alex Muralha ganhou a disputa com Wilson. A novidade na zaga foi Rafael Lima, que fez apenas nove jogos no ano passado. Taticamente, o também estreante treinador Eduardo Barroca armou a equipe no 4-1-4-1.



Logo aos 2 minutos, contudo, a Serpente surpreendeu e marcou. Paulo Baya recebeu pela esquerda, cortou para o meio e chutou – a bola desviou na zaga e encobriu o goleiro alviverde.

O Coxa encontrava dificuldades na construção de jogadas de forma lenta e buscou jogadas laterais com Lucas Ramon e Rafinha pelo corredor direito. O lateral, por duas vezes, fez bons cruzamentos rasteiros, mas ninguém chegou a tempo de aproveitar.



Enquanto isso, à vontade, o Cascavel chegava e assustava. Paulo Sérgio, de falta, obrigou Muralha a se esticar para evitar o segundo. Na cobrança de escanteio, Adenilson cabeceou na trave. Depois Baya tentou fazer um gol parecido ao seu, só que a bola passou perto da trave.



A melhor chance coxa-branca foi em jogada individual pela esquerda de Rafinha, que rolou para Igor Jesus chutar na meia lua para fora. No fim, Baya cobrou falta perigosa e Muralha novamente fez boa defesa.



O Coritiba voltou melhor após o intervalo e criou duas boas chances nos minutos iniciais. Igor Jesus cabeceou nas mãos do goleiro Raul, já Rafinha recebeu dentro da área e chutou em cima do arqueiro.



O gol do empate saiu com Guilherme Parede, com 15. O atacante entrou na área em velicidade após passe de Gabriel, driblou Raul e tocou para o fundo das redes. O jogador, que retornou de empréstimo do Internacional, é alvo da LDU, do Equador, nessa janela de transferência.

Logo após a igualdade, Barroca promoveu as entradas de Matheus Galdezani e Robson. O atacante, em sua primeira participação, quase virou o jogo em chute forte rente à trave. Rafinha, em batida parecida, também bateu cruzado para fora.



Melhor postado, o time do Alto da Glória tirou os espaços do Cascavel, que deu apenas um chute a gol no segundo tempo, em cobrança de falta de Paulo Sérgio. Adenilson, da intermediária, arriscou e a bola passou perto do gol.



Com marcação no campo de ataque, o Coxa tentou pressionar nos 15 minutos finais, mas não conseguiu o gol da vitória. Galdezani, em chute colocado, foi quem ficou mais próximo de marcar. No último minuto, Robson fez o golaço da virada do Verdão



O Coritiba volta a campo na quinta-feira, às 20h, no Couto Pereira, diante do Rio Branco.



Próximos jogos

23/01, Couto Pereira: Coritiba x Rio Banco

26/01, Vila Capanema: Paraná x Coritiba

29/01, Couto Pereira: Coritiba x Operário

Ficha técnica

1ª fase – 1ª rodada

CORITIBA 2×1 FC CASCAVEL

Coritiba

Alex Muralha; Lucas Ramon, Rafael Lima, Sabino e William Matheus; Nathan Silva (Welisson), Gabriel, Thiago Lopes (Matheus Galdezani), Rafinha e Guilherme Parede (Robson); Igor Jesus.

Técnico: Eduardo Barroca

FC Cascavel

Raul; Libano, Afonso, Marcel e Willian; Oberdan, Duda e Adenilson; Henrique (Lucas Tocantins), Paulo Sérgio e Paulo Baya (Magno).

Técnico: Marcelo Caranhato

Local: Estádio Couto Pereira

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Ideidy Henrique Costa

Gols: Paulo Baya 2 do 1º; Guilherme Parede 15 do 2º e Robson aos 48′

Cartões amarelos: Igor Jesus (COR); Oberdan, Marcelo Caranhato, Willian (CAS)

Renda e público: