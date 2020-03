Quem comprou ingressos para o clássico Atletiba do último domingo (15), no Couto Pereira, antes do anúncio que o jogo seria realizado com portões fechados, será reembolsado pelo Coritiba.

A devolução do dinheiro será feita a partir desta quarta-feira (18) até sábado (20), nas bilheterias do estádio. O horário de funcionamento é das 10h às 18h até sexta e das 10h às 17h no sábado.

Em campo, o Alviverde goleou por 4×0 e confirmou o primeiro lugar na fase inicial do Paranaense. Os jogos do mata-mata, no entanto, estão suspensos por causa da pandemia do novo coronavírus, sem previsão de retorno do campeonato.

