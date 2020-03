O Coritiba instalou em frente ao Couto Pereira, próximo a loja Sou 1909, um painel com mensagens sobre a prevenção do coronavírus. Para isso, o clube contou com a parceria de patrocinadores e anunciantes, que abriram mão do espaço até o final de março.

O painel fica na esquina da Rua Mauá com a Amâncio Moro e tem mensagens importantes no atual momento de pandemia, como a necessidade de lavar bem as mãos, manter os ambientes arejados e evitar aglomerações.

“Com essa iniciativa, o clube pretende ser mais um agente de informação nesse período tão importante de preocupação para que o vírus se alastre o menos possível na sociedade. Faça a sua parte. Evite sair se não houver necessidade. Previna-se!”, diz o texto no site do Coxa.

