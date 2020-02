O Coritiba enfrentará o Toledo fora de casa no próximo sábado (29), às 20 horas, no Estádio 14 de Dezembro, pela nona rodada do Paranaense. O Coxa não poderá contar com um dos atletas mais importantes do elenco: o meia Rafinha. O camisa 7 recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Cianorte e não joga contra o Porco.

publicidade

Destaque do Alviverde no início do Estadual, Rafinha até agora já marcou três gols e teve participação importante na armação do time do técnico Eduardo Barroca. Sem a qualidade do camisa 7, o técnico será obrigado a fazer mudanças no time. O mais provável é que Nathan ou Welissol fique com a vaga.

Principal jogador do time nesse início da temporada, Rafinha desfalcou a equipe apenas em um jogo, contra o Londrina, na quinta rodada, no dia 2 de fevereiro. O Coxa venceu fora de casa por 3 a 2. Por isso esta será mais uma oportunidade para o Alviverde mostrar que pode vencer novamente mesmo sem o seu principal jogador.

TABELA: Veja a classificação do Paranaense e os próximos jogos

O Coxa é o líder do Paranaense 2020 e já está classificado para a próxima fase do Estadual. Após o jogo contra o Toledo, no oeste do estado, o time de Barroca vai a Cornélio Procópio enfrentar o PSTC, no dia 8 de março. O último jogo do turno será o clássico Atletiba, no Couto Pereira, em 15 de março.

Retornos e dúvida

O volante Renê Jr. cumpriu suspensão contra o Cianorte e está à disposição da comissão técnica. Já Matheus Galdezani sentiu dores na partida conta o Leão do Vale, foi substituído, mas participou normalmente do treino desta segunda-feira (24).

Já o lateral-direito Patrick, que foi substituído por Yan Couto na partida anterior, será reavaliado ao longo da semana.

+ Mais do Coxa:

+ Yan Couto estreia pelo Coritiba e pode ganhar vaga, mesmo com data para sair

+ Barroca admite cobrança da diretoria do Coritiba, mas ressalta apoio

+ Sassá ganha elogios do técnico do Coritiba, que ressalta entrega do atacante