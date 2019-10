O técnico Jorginho, com pouco mais de duas semanas de trabalho no Coritiba, ainda está buscando o time ideal para fazer o clube engrenar de vez na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de conseguir vencer o Guarani, na última terça-feira (9), o treinador vai colocar em campo uma equipe com mudanças para o duelo diante do Criciúma, neste sábado (12), às 16h30, no Couto Pereira.

O volante Matheus Sales foi julgado nesta semana pela expulsão no duelo contra o Atlético-GO e pegou mais um jogo de gancho. Assim, o jogador que é um dos mais regulares na campanha do Coritiba na Série B, do Campeonato Brasileiro, está fora da partida. O provável substituto será o volante Serginho, que já entrou em dois jogos e terá sua primeira chance para começar jogando diante do Tigre.

Serginho não faz uma partida completa desde maio, quando ainda atuava no futebol turco. Depois, estava apenas treinando em separado e, apesar de faltar um pouco ritmo de jogo, está pronto para ajudar o Coritiba no duelo importante contra o Criciúma. Em caso de vitória, o Verdão pode voltar para o G4 da Série B.

“Me cuido bastante. Cheguei em maio da Turquia, mas vinha treinando com personal, que é diferente. Não vejo a parte física tão desfavorável. É mais ritmo de jogo. Os jogos da Série B são mais disputados, mais corridos. Nos últimos três tive a felicidade de entrar em dois e fazer o que o Jorginho pediu, resguardar nosso time. Me sinto não 100%, mas 90% para poder entrar e dar meu melhor”, cravou Serginho.

O treinador ainda mantém uma dúvida para o duelo contra o Criciúma. O atacante Rodrigão, que foi reserva diante do Guarani, pode retornar ao time na vaga de Nathan. No entanto, o jovem centroavante alviverde agradou o treinador e pode ser mantido entre os titulares. No meio de campo, Giovanni seguirá fora e Thiago Lopes mais uma vez deve ser o titular.

Assim, o provável Coritiba para encarar o Criciúma deve ter: Alex Muralha; Diogo Mateus, Romércio, Sabino e Patrick Brey; Serginho, Juan Alano e Thiago Lopes; Rafinha, Nathan (Rodrigão) e Robson.