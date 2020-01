O Coritiba já revelou grandes talentos do futebol mundial, como o zagueiro Miranda e os laterais Adriano e Rafinha. Com uma base forte, o Coxa busca por um fato inédito para o clube em 2020: chegar à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Até o momento, o Alviverde só foi às semifinais.

Para isso, o Verdão vai repetir a fórmula que utilizou no ano passado, apostando em um grupo com média de idade baixa para a competição. O elenco possui média de idade de 17,85 anos.

“É uma grande oportunidade para os atletas que estão chegando às portas do futebol profissional mostrarem que tem condições de bem representar as tradições do Coritiba não só na base mas no time principal também”, disse o vice-presidente do clube, Jorge Durao.

Dois jogadores possuem apenas 16 anos – o lateral-esquerdo Alec e o zagueiro Diogo Batista. No total, 30 atletas viajam para São Paulo. A estreia do Coxa acontece no sábado, às 18h30, contra o CSA-AL. O jogo terá transmissão do SporTV. Na sequência, o Verdão terá a Portuguesa no dia 7 (terça-feira) e o São Bento no dia 10 (sexta-feira).

