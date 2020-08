O Coritiba oficializou, nesta segunda-feira (08), a contratação do lateral-direito Jonathan, 27 anos.

O jogador estava no Água Santa, mas rescindiu com o clube paulista e fechou com o Alviverde até o final do Brasileirão, em fevereiro de 2021.

As conversas entre o jogador e o clube já estavam acontecendo há algumas semanas, mas a diretoria do Coxa esperou o fim do Paranaense para fechar acordo com o atleta. Antes, o clube tinha anunciado somente o atacante Neilton como reforço para a Série A.

Em 2019, Jonathan trabalhou com o técnico Eduardo Barroca no Atlético-GO, na campanha do acesso do clube goiano. O lateral atuou em oito dos nove jogos de Barroca à frente da equipe.

“[O fato de ter trabalhado com ele] vai facilitar, mas eu tenho que trabalhar muito para buscar meu espaço, respeitando quem é da posição e todos meus companheiros”, disse ao canal oficial do clube. Jonathan disputa vaga com com Patrick Vieira e Natanael.

