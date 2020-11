O atacante Osman é o novo reforço do Coritiba para a sequência do Campeonato Brasileiro. O clube confirmou oficialmente o acerto no final da tarde desta quarta-feira (18), mas mais cedo postou uma foto que acabou revelando a contratação do atleta, que estava na Ponte Preta.

O jogador de 27 anos deixou a Macaca no final da semana passada. Pouco aproveitado pelo time de Campinas, disputou apenas nove jogos neste retorno do futebol durante a pandemia do coronavírus, sendo titular uma única vez.

Seja bem-vindo, Osman! 👊🇳🇬



Osman tinha três propostas da Série A, mas optou pelo acerto com o Coxa. Ele chegou nesta semana e já iniciou os treinamentos no CT da Graciosa. O Alviverde já registrou o atacante no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

“O desafio é sempre bom, ainda mais num grupo tão qualificado como o do Coritiba, com vários jogadores muito bons, e inclusive, acho que temos todas as condições de brigar por algo maior na competição. Eu gosto de desafios, aceitei encarar mais esse e estou pronto para ajudar a equipe da melhor maneira possível”, disse o atacante, em entrevista ao site oficial do clube.

Osman, escondido ao fundo, de colete azul, chegou esta semana ao Coritiba. Foto: Divulgação/Coritiba

A tendência é que ele já fique como opção para a partida contra o Flamengo, que acontece no próximo sábado (21), às 19h, no Maracanã.

