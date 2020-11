O Coritiba divulgou, nesta quinta-feira (12), que novos casos de coronavírus foram diagnosticados. No total, nove funcionários testaram positivo, sendo dois atletas e sete pessoas do staff. O clube, no entanto, não revelou os nomes dos infectados, mas informou que todos já estão isolados.

publicidade

Os testes foram feitos por conta própria do Coxa, devido ao aumento de casos no Estado e, principalmente, no elenco. Na semana passada, cinco atletas – Alex Muralha, Patrick Vieira, Nathan Silva, Matheus Galdezani e Matheus Bueno – já haviam sido diagnosticados com a Covid-19.

Na última terça-feira (10), o técnico Rodrigo Santana também testou positivo. Antes deles, o diretor de futebol Paulo Pelaipe, que segue internado por conta da doença, o lateral-direito Jonathan e o zagueiro Rodolfo Filemon também foram infectados.

Nesta sexta-feira (13), novos testes serão realizados, estes fornecidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ver quem estará apto para enfrentar o Bahia, em jogo que acontece na próxima segunda-feira (16), às 18h, no Couto Pereira.

+ Mais do Coxa:

+ Entre os maiores zagueiros-artilheiros do Coritiba, Sabino projeta top-5

+ Padre fervoroso pelo Coritiba faz parte de chapa pra comandar o clube

+ Coritiba pode ficar sem titulares até o fim do Brasileirão

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?