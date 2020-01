O goleiro César chega ao Coritiba com a dura missão de brigar pela vaga de titular com o ídolo Wilson e, também, com Alex Muralha, que conduziu o time ao acesso no final da última temporada.

Vindo do Londrina, o arqueiro de 24 anos foi apresentado à imprensa na tarde desta quinta-feira (16), no CT da Graciosa, e disse que busca ganhar cada vez mais experiência. O jogador, que tem como ídolo o italiano Gianluigi Buffon, também tem como referência Tadeu e o próprio Wilson.

Titular na reta final da Série B de 2019, César chegou ao Coxa para ser, na teoria, o terceiro goleiro. O atleta tem toda sua formação no Tubarão e chegou a atuar no Estoril, de Portugal, mas deverá ter uma grande vivência nos próximos meses, já que ele nunca esteve em um elenco na disputa da Série A.

“Venho pra somar, pra ser mais uma peça. Foi uma decisão atípica porque vinha na titularidade, mas tenho muito que aprender, tenho que pegar experiência”, explicou. Mesmo trocando a titularidade que tinha no Londrina, César se mostrou seguro de sua escolha e quer mostrar que pode sim ter uma oportunidade na meta coxa-branca.

“Uma experiência nova, apesar de ser um goleiro jovem, quero provar o meu valor, competindo com Wilson e Muralha que são excelentes e me espelho neles. Será um ano de grande valia para mim”, garantiu. Além de ter como referência de goleiro os companheiros de time, César também admira outros goleiros.

“Admiro o Buffon porque ele tem uma frieza, passa uma segurança para a equipe. Gosto também do Tadeu, Goiás, e Wilson que já são meus amigos”. Sobre ser o mais jovem e inexperiente na função, ele garante que a troca de experiências vai ajudar no desempenho do time na temporada. “Eu aprendendo com ele e eles aprendendo comigo o Coritiba tem a crescer”, finalizou.

