O Coritiba confirmou na manhã desta sexta-feira (6) que houve mais cinco casos positivos de Covid-19 entre seus atletas. Com isso, esses jogadores ficam em isolamento por dez dias e desfalcam a equipe contra o Internacional, neste domingo (8), às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

publicidade

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Os nomes não foram divulgados pelo clube e a lista de relacionados deve ser divulgada apenas neste sábado (7), após o último treinamento antes da viagem para o Rio Grande do Sul. Segundo apuração da reportagem, os atletas que testaram positivo são Alex Muralha, Matheus Galdezani, Matheus Bueno, Patrick Vieira e Nathan Silva.

Há três semanas, dois jogadores já haviam ficado de fora dos treinamentos e dos jogos do Coxa por também terem testado positivo para Covid-19 – o lateral-direito Jonathan e o zagueiro Rodolfo Filemon.

Paulo Pelaipe segue internado

O caso mais grave de Covid-19 no Coritiba é o do gerente de futebol Paulo Pelaipe. De acordo com último boletim médico do Hospital Nossa Senhora das Graças, o dirigente segue na UTI, mas apresentou melhora em seu estado.

+ Mais do Coxa:

publicidade

+ Coritiba encaminha contratação do lateral-direito do Atlético-MG

+ Troca de técnicos, convivência com a ZR e alguns destaques. O primeiro turno do Coritiba

+ Rodrigo Santana explica contas para salvar o Coritiba da Série B

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?