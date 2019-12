O Coritiba lançou uma camisa especial para a virada do ano. “A Camisa da Virada”, assim intitulada pelo clube, é inteira branca, inclusive o escudo. O objetivo do Coxa é fazer com que os torcedores passem o ano novo vestindo o tradicional branco, mas trajados com o uniforme do clube.



A edição é especial, com apenas mil unidades disponíveis, e já está à venda nas lojas Sou 1909, do Couto Pereira e do Shopping Palladium. O valor é de R$189,90 e os sócios do Coritiba têm 10% de desconto.

Esta é quarta camisa especial lançada pelo clube em 2019. Em agosto, o Coxa lançou uma nova “jogadeira”. Já em outubro produziu uma edição especial na cor rosa, em comemoração ao Outubro Rosa, além de uma camisa de comemoração aos 110 anos do clube.

