Não foi apenas a proposta de um futebol ofensivo que fez com que Eduardo Barroca fosse contratado como técnico do Coritiba para a temporada 2020. O fato de o comandante ter grande experiência com as categorias de base pesou para que fosse escolhido para estar à frente da equipe.

O presidente Samir Namur, em entrevista à Rádio Coxa nesta semana, explicou que mais ‘piás do Couto’ devem ter espaço no grupo principal no próximo ano, já que o profissional carrega um currículo interessante com as promessas do mundo da bola.

O treinador de 37 anos não soma uma vasta rodagem no futebol profissional, mas conta com um trabalho consistente com atletas mais jovens. Ele iniciou sua trajetória nas categorias principais ainda em 2019, somando 27 partidas e dez vitórias pelo Botafogo, e nove jogos, com três triunfos e o acesso, no Atlético-GO, pela Série B. Porém, na base ele soma resultados mais consolidados. E foi esse um importante ponto levado em consideração pela cúpula coxa-branca.

“A questão da base também entra aí. O Eduardo tem todo um currículo na base. Campeão brasileiro, vice-campeão da Copa São Paulo, auxiliar-técnico, tanto da seleção campeã mundial sub-20, como da olímpica. Tem toda uma experiência muito grande”, detalhou Samir.

Retrospecto

Pela equipe sub-20 do Botafogo, Eduardo acumulou quatro títulos entre 2016 e 2018. Talvez o mais expressivo tenha sido o Campeonato Brasileiro da categoria, na primeira temporada à frente do grupo. Naquele ano, levou a Taça Guanabara e foi campeão carioca.

No ano seguinte, ganhou o Torneio Otávio Pinto Guimarães, o segundo mais importante do Rio de Janeiro nas categorias de base. Somou sete decisões no Alvinegro. No sub-20 do Corinthians o treinador somou 50 jogos, com 32 vitórias, 13 empates e cinco derrotas.

E por toda essa experiência é que o presidente confia de que as ‘joias’ do Coxa poderão ser muito bem aproveitadas no próximo ano. “Certamente vai olhar para os nossos atletas de base, eles vão ter um espaço”, concluiu Samir.

Vale lembrar que a ideia do Alviverde é dar prioridade à Copa do Brasil, colocando em campo ao longo do Campeonato Paranaense uma equipe alternativa, que deve contar com jogadores da base.

