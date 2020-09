Contra o Atlético-MG, o Coritiba terá o primeiro teste de fogo no Brasileirão sob o comando de Jorginho, neste domingo (6), às 20h30, no fechamento da oitava rodada.

O técnico começou o trabalho com resultados. Apesar de não jogar bem, o Coxa venceu o Sport, em casa, e empatou com o Botafogo, no Rio de Janeiro. Em ambos os jogos, o time paranaense não sofreu gols. Agora, a solidez defensiva será colocada a prova contra o segundo melhor ataque neste início de competição.

Comandado por Jorge Sampaoli, o Atlético-MG marcou 10 gols em seis partidas – o clube tem um jogo menos – e vem de uma vitória contundente sobre o São Paulo por 3 a 0.

Já o Coritiba é o oposto. Dono do segundo pior ataque, foram apenas quatro gols em sete jogos, média menor que um tento por rodada. Para piorar, o atacante Neilton é dúvida após torcer o tornozelo e sair machucado contra o Botafogo.

Transmissão

O jogo terá transmissão do Premiere. A Tribuna do Paraná acompanha em tempo real.

Ficha técnica de Coritiba x Atlético-MG

Brasileirão 2020

8ª rodada

06/09/2020

Coritiba x Atlético-MG

Coritiba: Wilson; Jonathan, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Matheus Galdezani, Matheus Sales e Matheus Bueno; Robson, Yan Sasse e Sassá. Técnico: Jorginho.



Atlético-MG: Rafael; Mariano, Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Alan Franco; Keno, Hyoran e Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli.



Local: Couto Pereira

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA).

